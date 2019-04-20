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Под Запорожьем на коленях простились с героически погибшим гранатометчиком ВСУ. ВИДЕО
20.04.2019 11:31
В Мелитополе в четверг, 18 апреля, простились со старшим сержантом 93 ОМБр "Холодный Яр" Игорем Игнатенко с позывным "Батя", который погиб на Донбассе 12 апреля.
Об этом сообщает Заноза.
Игорь Игнатенко погиб на Донбассе, пытаясь вместе с другими военнослужащими отбить атаку врага, открывшего огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по взводному опорному пункту.
В ответ боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм. Одна из мин взорвалась рядом с позицией, где находился Игорь. Он погиб.
Известно, что военнослужащий родом из России.
Теги: Донбасс, Запорожье, Мелитополь, погибший, похороны, мина, боевики, ВСУ, обстрелы
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