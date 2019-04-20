- Выборы-2019: На улицы Донетчины вышли бронегруппы и спецназ12:11
- Под Запорожьем на коленях простились с героически погибшим гранатометчиком ВСУ. ВИДЕО11:31
- Бойцы 79-й ОДШБр разгромили боевиков в схватке на Донбассе: в "ДНР" признали потери, назвав имена11:09
- Подразделения НВФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ и понесли потери10:29
- Ситуация в пунктах пропуска: на «Марьинке» большая очередь10:16
- Армия РФ не смогла пробить оборону ВСУ на Донбассе минометным огнем: враг затих и считает "200-х"10:12
- Утро на донбасских КПВВ: больше всего авто стояло у «Майорского» и «Марьинки»09:43
- В районе Донецкой фильтрационной станции велась стрельба09:31
- На Донбассе ликвидирован сибирский наемник Шелуха08:49
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека08:31
Выборы-2019: На улицы Донетчины вышли бронегруппы и спецназ
На период проведения второго тура выборов президента Украины полиция усилила меры безопасности в регионе. Количество патрульных нарядов на улицах увеличена. Задача полицейских – обеспечить покой граждан и предотвратить любые нарушения правопорядка.Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, пишу Донецкие новости.
Всего на обеспечение правопорядка во время выборов задействовано более 3000 полицейских. Из них более 2400 правоохранителей будут осуществлять круглосуточную охрану всех избирательных участков.
Кроме этого, около 500 правоохранителей заступили на охрану общественного порядка в составе пеших нарядов, групп реагирования, стационарных и мобильных блокпостов. Спокойствие жителей находится под охраной совместных патрулей полиции и Нацгвардии.
Полумиллионный Мариуполь в ночное время патрулируют бронегруппы, в которые входят спецназовцы. Цель – не допустить чрезвычайных ситуаций, провоз оружия и взрывчатки, выявить лиц, которые могут совершать преступления.
Кроме того, по области работают около 30 групп взрывотехников из числа полицейских и спасателей ГСЧС. Под особым вниманием – прифронтовые населенные пункты.
«Полицейские будут реагировать на все сообщения от граждан и документировать нарушения правопорядка. Полиция придерживается политической нейтральности. Работа правоохранителей направлена на обеспечение законности и безопасности во время голосования», – говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, выборы президента, спецназ, бронетехника, Донетчина
- Выборы-2019: На улицы Донетчины вышли бронегруппы и спецназ12:11
- Под Запорожьем на коленях простились с героически погибшим гранатометчиком ВСУ. ВИДЕО11:31
- Бойцы 79-й ОДШБр разгромили боевиков в схватке на Донбассе: в "ДНР" признали потери, назвав имена11:09
- Подразделения НВФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ и понесли потери10:29
- Ситуация в пунктах пропуска: на «Марьинке» большая очередь10:16
- Армия РФ не смогла пробить оборону ВСУ на Донбассе минометным огнем: враг затих и считает "200-х"10:12
- Утро на донбасских КПВВ: больше всего авто стояло у «Майорского» и «Марьинки»09:43
- В районе Донецкой фильтрационной станции велась стрельба09:31
- На Донбассе ликвидирован сибирский наемник Шелуха08:49
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека08:31
- Выборы-2019: На улицы Донетчины вышли бронегруппы и спецназ12:11
- Россия устроила демарш по Донбассу и готовится к "большой игре" - перемирия не будет11:50
- Под Запорожьем на коленях простились с героически погибшим гранатометчиком ВСУ. ВИДЕО11:31
- Бойцы 79-й ОДШБр разгромили боевиков в схватке на Донбассе: в "ДНР" признали потери, назвав имена11:09
- В сети показали фото колонны военной техники РФ в оккупированном Симферополе10:48
- Подразделения НВФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ и понесли потери10:29
- Ситуация в пунктах пропуска: на «Марьинке» большая очередь10:16
- Армия РФ не смогла пробить оборону ВСУ на Донбассе минометным огнем: враг затих и считает "200-х"10:12
- Декоммунизация от оккупантов: опубликовано фото "уставшего" Ленина в Крыму09:49
- Утро на донбасских КПВВ: больше всего авто стояло у «Майорского» и «Марьинки»09:43
- Гривна реагирует. Последствия новостей о Привате. ВИДЕО20:37
- У каких знаков Зодиака легкая рука?19:35
- Порошенко расколол украинское общество: «к чему приводит нелепая политика»18:30
- Насколько дороже стала пасхальная корзина18:10
- Правозащитник рассказал, к чему стоит готовиться украинцам в начале 2020 года17:10
- Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье14:13
- Военный обозреватель: Выдача российских паспортов в «Л-ДНР» – политический ход13:22
- Что будет с вкладчиками и заемщиками Приватбанка из-за проигрыша суда 22:10
- Стало известно место Украины в рейтинге "самых несчастных" экономик мира21:28
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев20:56
- Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания
- У каких знаков Зодиака легкая рука?
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека
- «Будут проблемы»: Ярош сделал предупреждение Зеленскому и Порошенко
- Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"