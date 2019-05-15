Боевики «ДНР» ставят гаубицы «Гвоздика» возле жилых домов

15.05.2019 20:32

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Донецке ставят тяжелую артиллерию – «Гвоздики» — возле жилых домов в городе. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 12 мая 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«12 мая БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 3 самоходные гаубицы (предположительно 2С1 «Гвоздика», 122 мм) в поле на расстоянии примерно 700 м от ближайших жилых домов в Петровском районе Донецка».