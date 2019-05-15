План РФ пошел не по сценарию: выдача паспортов для жителей «ЛДНР» имеют ограничения

15.05.2019 19:45

Президент Российской Федерации Владимир Путин 1 мая подписал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. В частности, жителей оккупированных территорий и беженцев из Донбасса и Крыма. Но уже сегодня паспортные столы приостанавливают прием документов для получения российского гражданства. Об этом сообщают сами местные жители.

Как выяснилось, потенциальными получателями паспортов Российской Федерации самопровозглашенных «Л/ДНР» на добровольно-принудительной основе являются: «чиновники» местных «администраций», участники «силового» блока (так называемых народной милиции, военизированных структур, МЧС и прочих формирований). Для всех остальных прием документов приостановлен «до особого распоряжения».

Те, кто все же успел подать документы, уже столкнулись с большими проблемами. Возмущение вызывает тот факт, что в оформленном паспорте гражданина РФ у большинства лиц проставляется отметка об «ограниченных возможностях» и документ будет действовать только на территории Ростовской области.

По информации местных жителей, руководство так называемых «республиканских силовых структур» проводит мероприятия по выявлению лиц, выражающих недовольство особенностями получения паспортов РФ, для проведения с ними соответствующей профилактической работы.

Отмечается также, что оккупанты повысили уровень агитации местных жителей получать российские паспорта.

Куда могут поехать жители самопровозглашенных республик, не имея материальных возможностей обосноваться на новом месте? Застойная бедность в экономически депрессивных регионах только воспроизводится.

Конституция гласит, что гражданин Украины должен иметь только одно гражданство, поэтому те люди, которые захотят получить российское гражданство, автоматически потеряют украинское. Соответственно и все преимущества, которые имеют граждане Украины – украинские загранпаспорта, позволяющие путешествовать без виз по 120-ти странам Евросоюза. Оставаясь гражданами Украины, жители так называемых «Л/ДНР» имеют право получить юридически правильное свидетельство о рождении ребенка и оформить паспорт гражданина Украины по достижению им 16 лет. Обеспечить своим детям цивилизованное, перспективное будущее, дать возможность получить образование и дипломы, признанные международным сообществом. Оставаясь гражданами Украины, жители оккупированных территорий имеют возможность защитить свои права и интересы в украинских, европейских и международных судах. Оставаться гражданином Украины – значит оставаться частью цивилизованного общества, где господствует право, справедливость и гуманизм.

Уделить внимание нужно и тому, что получение российской социальной пенсии, на что так надеются некоторые жители временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса, по закону России предусмотрено для граждан РФ, достигших возраста 70 и 65 лет (соответственно мужчины и женщины) и постоянно проживающих на территории России не менее 15 лет.

Участники незаконных вооруженных формирований и «государственные» деятели так называемых «Л/ДНР» (которым будут выдавать паспорта РФ в первую очередь) должны знать, что их ждет присяга, принимаемая новыми гражданами РФ. Это обяжет их к выполнению определенных правил, а именно – декларированию доходов, уплаты налогов (в том числе от доходов полученных за пределами РФ), прохождению военной службы (как показывает опыт крымчан – не только по месту жительства, но и на территории всей России, а также и за ее пределами (например, в Приднестровье, Армении, Сирии и так далее).

Стоит понимать, что согласно данным Министерства иностранных дел Украины, россияне не могут въехать на территорию Украины по российским паспортам в 2019 году. Тем, кто предъявляет на границе только внутренний паспорт РФ, во въезде на территорию Украины отказывают.

Поэтому желающие получить российский паспорт должны помнить о проблемах, с которыми им предстоит столкнуться в будущем.

Источник: https://news.dn.ua