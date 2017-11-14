"Единороссы" озаботились судьбами "недореспублик" на Донбассе

14.11.2017 19:26

На сайте "Единой России" появилось сообщение о том, что Владимиром Путиным, президентом РФ, отдано поручение в срок до 20 ноября урегулировать правовой статус украинских граждан, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях. Как проинформировали "единороссы", вопрос правового положения граждан "республик" на юго-востоке Украины, которых не признала и сама РФ, стал приоритетным в ходе совещания в Совете Федерации, передает "Диалог.UA".

По словам Валентины Казаковой, замначальника Главного управления по вопросам миграции российского МВД, около половины лиц, что приобретают гражданство РФ, являются жителями Украины, включая "Л/ДНР". Из этого чиновница сделала вывод, что следует заняться поиском возможности урегулировать их правовой статус на законодательном уровне.

Тут же Людмилой Боковой, зампредседателя Комитета СФ, было сделано заявление, что Путиным дано поручение до 20 ноября проанализировать ситуацию с последующим принятием необходимых мер. В сообщении указано, что к таковым относится проект закона, касающийся отмены трудовых патентов для населения "республик". Кроме того, в нем идет речь о предоставлении жителям с "паспортами" этих сепаратистских образований права на бессрочное пребывание и труд на российской территории.

Ранее сообщалось, что Юлия Чичерина, российская певица, часто посещающая оккупированные территории, попросила, чтобы ей в "ЛНР" вручили "паспорт".

Напомним, главарь "ДНР" Александр Захарченко в свое время заявил, что предоставление особого статуса Донбассу и будет означать признание "республик".