Киев призвал мир усилить давление на Москву

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В МИД прокомментировали указ Путина о признании "документов" ЛДНР. В Украине решительно осуждают и не признают принятия Кремлем указа о признании "документов", выданных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, распространенном в субботу, 18 февраля.
"Это, де-факто, является признанием контролируемых Россией на оккупированных украинских территориях Донбасса нелегитимных органов власти", – подчеркнули в министерстве.
В ведомстве добавили, что российская сторона в очередной раз нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свои международные обязательства, фундаментально нарушает Минские договоренности.
"Призываем наших международных партнеров усилить давление на Россию с целью неуклонного выполнения ею Минских договоренностей и возвращения Кремля в международное правовое поле", – заявили в МИД Украины.
Отметим, президент Украины Петр Порошенко считает признание Россией документов, выданных самопровозглашенными "республиками" на Донбассе, "очередным доказательством российской оккупации и нарушения норм международного права".
Источник korrespondent.net
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Российская Федерация, паспорт, ДНР, ЛНР
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