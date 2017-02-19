Киев призвал мир усилить давление на Москву

19.02.2017 08:50

В МИД прокомментировали указ Путина о признании "документов" ЛДНР. В Украине решительно осуждают и не признают принятия Кремлем указа о признании "документов", выданных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, распространенном в субботу, 18 февраля.

"Это, де-факто, является признанием контролируемых Россией на оккупированных украинских территориях Донбасса нелегитимных органов власти", – подчеркнули в министерстве.

В ведомстве добавили, что российская сторона в очередной раз нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свои международные обязательства, фундаментально нарушает Минские договоренности.

"Призываем наших международных партнеров усилить давление на Россию с целью неуклонного выполнения ею Минских договоренностей и возвращения Кремля в международное правовое поле", – заявили в МИД Украины.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко считает признание Россией документов, выданных самопровозглашенными "республиками" на Донбассе, "очередным доказательством российской оккупации и нарушения норм международного права".

Источник korrespondent.net