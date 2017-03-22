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"Даже признав "паспорта" "ДНР/ЛНР", РФ никогда не присоединит к себе оккупированные территории
Если Кремль признал так называемые "документы" террористических "ДНР/ЛНР", это еще не значит, что следующим шагом будет вхождение сепаратистских образований в состав России. Кроме того, захват боевиками украинских предприятий в оккупированном Донбассе тоже не свидетельство тому, что Путин резко передумал, и вскоре жители Донбасса, как ранее жители аннексированного Крыма, станут гражданами РФ, передает "Диалог. UA".
Политолог Кирилл Сазонов говорит, даже если и кажется, что Кремль начал активное сближение с Донбассом, то не нужно наивно думать о том, что так желаемая Плотницким и Захарченко "интеграция" "республик" в состав РФ произойдет на самом деле.
"На самом деле Путин оставляет себе варианты для отступления. Документы, выданные "Л/ДНР", Москва признает, но никто не обращает внимания, что она признает их в качестве документов граждан Украины. РФ очень жестко это подчеркивает.
Они очень не хотят получить разоренный Донбасс в свою собственность", - заявил Сазонов в комментарии "Апострофу".
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, Москва, паспорт, ДНР, ЛНР
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