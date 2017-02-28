В ООН прокомментировали признание РФ так называемых паспортов "ЛДНР"

28.02.2017 15:00

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди прокомментировал признание Россией паспортов "ДНР" и "ЛНР". По его словам, важно, чтобы у людей были документы, но и предпринимать шаги, которые усложняют минский мирный процесс, недопустимо. "Я не говорю, что это такой шаг — пожалуйста, не поймите меня неправильно. Но надо помнить, что главная задача — добиться урегулирования". Об этом он сказал в интервью российской газете "Коммерсант".

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, в тексте "черным по белому написано, что руководствуемся мы при этом исключительно гуманитарными соображениями", а действовать указ будет до тех пор, "пока не будут выполнены минские договоренности".

Представитель Киева в подгруппе по безопасности контактной группы Евгений Марчук утверждает, что особой необходимости признания этих документов не было, так как любой желающий может по украинскому паспорту поехать в Россию без визы. Вместе с тем, по его словам, Россия провоцирует Украину нарушить Минские соглашения тем, что признает документы самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

"С одной стороны, Россия, вводя указ президента в силу, заявляет, что она признает документы ОРДО и ОРЛО ("ДНР" И "ЛНР"), практически провоцирует Украину, и украинские политики клюнули на это, что тем самым Россия выходит из минского переговорного процесса. Но она об этом не заявляет, она провоцирует нас, чтобы

Украина вышла из переговорного процесса, обвинив потом Украину в этом", — сказал Марчук в эфире телеканала "112 Украина".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение президента России Владимира Путина о признании паспортов и прочих документов "ДНР" и "ЛНР" напрямую противоречит нормам международного права. "Это - очередное доказательство российской оккупации, и нарушение Россией норм международного права. Очень символично, что это цинично произошло во время проведения Мюнхенской конференции", - сказал он во время его встречи с вице-президентом США Майком Пенсом.