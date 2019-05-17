Оставили без воды, еды и снарядов: появилось видео массовых ударов по боевикам на Донбассе. ВИДЕО

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Бойцы ВСУ на Донбассе уничтожили грузовик боевиков, который подвозил боеприпасы, еду и воду на позиции противника.
Соответствующее видео опубликовал в YouTube офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", передает apostrophe.ua.
"На одной из передовых позиций противника довольно "интересно" складывалась ситуация. Туда с завидной регулярностью зачастил заезжать грузовик. Причем, стабильно где-то раз в неделю, приезжал и после его приездов, с этой позиции противник с еще большим рвением начинал массированно обстреливать наш передний край. 54-я бригада ВСУ, по позициям которой происходили обстрелы, очень заинтересовалась данным грузовиком. Тут не надо быть большим профи чтобы понять, что грузовик подвозит на позиции боеприпасы и скорее всего продукты и воду", - написал он.
По его словам, вскоре за эту позицию "взялись серьезно". Старались фиксировать все, что на ней и рядом происходит.
"В один из теплых весенних дней, боевая группа К-2 из 54-й бригады с помощью дрона выследила этот грузовик, ну и, как положено, уничтожила", - добавил офицер.
Теги: Донбасс, грузовик, боеприпасы, обстрел, дрон, боевики, ВСУ
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