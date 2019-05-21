Зеленского призвали отменить экономическую блокаду Донбасса

21.05.2019 16:40

Президент Украины Владимир Зеленский обладает полномочиями для снятия блокады с неподконтрольных Украине районов Донбасса. Об этом заявил народный депутат, глава парламентской фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский, пишет ДонПресс.

Так, Новинский считает необходимым снять экономическую блокаду ОРДЛО:

«Это то, что в силах президента сделать сейчас».

Нардеп уточнил, что для этого «не надо будет решения Верховной рады». По мнению Новинского, в случае отмены блокады все предприятия, которые находятся на временно неподконтрольных территориях, якобы будут работать по законам Украины:

«А украинцы, живущие на этих территориях, будут получать зарплату в гривне, а не в рублях».