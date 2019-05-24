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«Война полным ходом, что происходит?»: жители Донецка напуганы тяжелыми залпами
Со вчерашнего вечера в неподконтрольном Украине Донецке не стихают залпы тяжелого оружия. об этом сообщают местные жители в соцсети, пишет ДонПресс.
Пользователи пишут, что в районе Шахетрской площади таких громких звуков автоматных очередей не слышали за все пят лет войны:
«Донецк. Север и северо-запад — война полным ходом. Часто и тяжело исходящие»
«Донецк 21.55 АВ Западный. Мины. Не очень далеко плюсует. Автоматные очереди. За 5 лет так близко еще не стреляли пл. Шахтерская — новая серия тяжелых залпов (танчик?)»
Испуганные дончане не понимают, с чем связано обострение и сообщают, что сильный грохот тяжелого оружия не стихает уже более часа:
«Донецк 21.57 Привокзальная громко. И что же происходит? Прекращение огня? Ларинка, север интенсивно грохочет Смолянка слышит очень тяжелое. Это капец, как мощно… р-н Телецентра, 10 минут назад — гулко, мощно, сдвоенные (танки???), не близко, юго-запад/запад (???)»
«Бьют с тяжелого с Админпоселка уже наверное с час, не менее 120 мм., иногда танки, иногда 150-ки, шо аж люстра дребезжит, летит на северо-запад, от 10 до 15 сек., взрывы еле слышно»
Теги: Донецк, Донбасс, война, залпы
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