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Глава Генштаба ВСУ объяснил, когда Россия может вторгнуться на Донбасс

25.05.2019 10:29
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Глава Генштаба ВСУ объяснил, когда Россия может вторгнуться на Донбасс

Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия может в любой момент вторгнуться на территорию Донбасса, но в ближайшее время это ряд ли произойдет.

Об этом он сообщил в интервью «Униан».

Так, глава Генштаба отметил:

«Ситуация на Донбассе угрожающая, так как там нам противостоит РФ. А угроза прямого вторжения всегда возможна. Вопрос, когда она может быть? Я думаю, что завтра прямого вторжения не будет. Конечно, ситуация напряженная, ситуация непростая, и мы должны каждый день заниматься тем, чтобы наша армия была боеспособная, готовая ко всему, что только может нам угрожать».



Теги: Россия, Донбасс, армия, вторжение, ВСУ
 
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