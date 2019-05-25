Главная / Новости / Донецкая область / Глава Генштаба ВСУ объяснил, когда Россия может вторгнуться на Донбасс
Последние новости раздела
- Глава Генштаба ВСУ объяснил, когда Россия может вторгнуться на Донбасс 10:29
- В зоне ООС 17 обстрелов за сутки: погиб боец ВСУ10:08
- Почему "списали в утиль" Суркова: выяснились резонансные подробности отставки куратора "Л/ДНР"09:52
- В сети высмеяли "детский" бал в Донецке с участием главаря ДНР09:30
- Ситуация на блокпостах Украины: на КПВВ «Марьинка» большая очередь 09:09
- «Спасибо товарищам из Москвы»: Члены НВФ подтвердили поставки оружия из России. ВИДЕО08:32
- Боевики усилили обстрелы и получили ответку: ВСУ и противник понесли потери07:50
- Стали известны обстоятельства пленения 8-ми бойцов ВСУ в районе Новотроицкого 22:32
- Боевики «ДНР» стягивают танки в Терновое21:51
- Аркаша "Сопляк": известный журналист показал фото боевика ДНР, с которым учился в школе21:32
Глава Генштаба ВСУ объяснил, когда Россия может вторгнуться на Донбасс
25.05.2019 10:29
Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия может в любой момент вторгнуться на территорию Донбасса, но в ближайшее время это ряд ли произойдет.
Об этом он сообщил в интервью «Униан».
Так, глава Генштаба отметил:
«Ситуация на Донбассе угрожающая, так как там нам противостоит РФ. А угроза прямого вторжения всегда возможна. Вопрос, когда она может быть? Я думаю, что завтра прямого вторжения не будет. Конечно, ситуация напряженная, ситуация непростая, и мы должны каждый день заниматься тем, чтобы наша армия была боеспособная, готовая ко всему, что только может нам угрожать».
Теги: Россия, Донбасс, армия, вторжение, ВСУ
Читайте также:
- В 2014 у Кремля была готова 80-тысячная армия для вторжения в Украину - Турчинов
- "Большая война" на Донбассе: быть или не быть?
- Смертоносная сила у границ Украины: решится ли Россия открыто напасть?
- Российская армия перешла границы: подтверждено ООН
- Будет и дальше кошмарить: стало известно, какие шаги предпримет Путин в отношении Украины
- НАТО приготовилось к российскому вторжению (видео)
- Глава Генштаба ВСУ объяснил, когда Россия может вторгнуться на Донбасс 10:29
- В зоне ООС 17 обстрелов за сутки: погиб боец ВСУ10:08
- Почему "списали в утиль" Суркова: выяснились резонансные подробности отставки куратора "Л/ДНР"09:52
- В сети высмеяли "детский" бал в Донецке с участием главаря ДНР09:30
- Ситуация на блокпостах Украины: на КПВВ «Марьинка» большая очередь 09:09
- «Спасибо товарищам из Москвы»: Члены НВФ подтвердили поставки оружия из России. ВИДЕО08:32
- Боевики усилили обстрелы и получили ответку: ВСУ и противник понесли потери07:50
- В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности07:29
- Стали известны обстоятельства пленения 8-ми бойцов ВСУ в районе Новотроицкого 22:32
- Боевики «ДНР» стягивают танки в Терновое21:51
- Глава Генштаба ВСУ объяснил, когда Россия может вторгнуться на Донбасс 10:29
- В зоне ООС 17 обстрелов за сутки: погиб боец ВСУ10:08
- Почему "списали в утиль" Суркова: выяснились резонансные подробности отставки куратора "Л/ДНР"09:52
- В сети высмеяли "детский" бал в Донецке с участием главаря ДНР09:30
- Ситуация на блокпостах Украины: на КПВВ «Марьинка» большая очередь 09:09
- Россия заблокировала газ из Казахстана в Украину, мир в ожидании, чем ответит Нурсултан08:53
- «Спасибо товарищам из Москвы»: Члены НВФ подтвердили поставки оружия из России. ВИДЕО08:32
- Гороскоп на 25 мая: Тельцы запутаются, а Раки смогут исполнить чье-то желание08:11
- Боевики усилили обстрелы и получили ответку: ВСУ и противник понесли потери07:50
- В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности07:29
- Российские солдаты описали, как воюют с Украиной22:10
- Бежал или нет: продолжаются споры о роли нового начальника Генштаба Руслана Хомчака в иловайской трагедии18:04
- Что произошло в 1998 году и что не так с украинским парламентом14:33
- Тимошенко считает, что Зеленский ошибается по поводу референдума: подробности 14:00
- Будет хаос – это достаточно реалистичный сценарий на следующий год или два, - эксперт13:46
- Всемирный банк озвучил тревожный для Украины прогноз13:29
- Может, это вы? Астрологи назвали самый богатый и успешный знак Зодиака08:23
- Врачи объяснили, как защититься от укуса клеща22:17
- Врачи объяснили причины появления ранней седины18:37
- Как понизить артериальное давление в домашних условиях16:45
- Зеленский исполнил свое первое "мини-обещание"
- Свирепая стихия накрыла Украину: «никогда такого не было», смерч сносит все на своем пути
- Донецк всколыхнул страшный взрыв, весь город напуган: "Громыхнуло, что аж присели, дом затрясся"
- Правду о коалиции раскрыли в Раде: «такого не ожидал даже Зеленский», худшие опасения сбылись
- В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности
- Оккупанты издали шокирующий указ в "ДНР": под ударом оказались школьники, родители клянут боевиков
- Путин выдвинул Украине три циничных условия
- Главари "ДНР" и "ЛНР" Пушилин и Пасечник готовят экстренное заявление к Зеленскому
- Порошенко прокомментировал роспуск Рады
- У Зеленского раскрыли имя главы партии «Слуга народа»: «Будет лидером»