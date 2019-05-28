- «Надо сидеть ждать своего часа»: Прилепин анонсировал оккупацию Харькова и Одессы12:48
- Россия заморозит финансирование Донбасса: ФСБ готовится "убрать" Пушилина12:25
- В Горловке во время обстрела ранена 70-летняя мирная жительница12:01
- Жители Донецка и Горловки задаются вопросом, зачем им нужен «паспорт РФ»11:21
- Армия РФ провалила попытку прорвать оборону ВСУ на Донбассе и считает раненых боевиков10:41
- Зважені та щасливі: в сети высмеяли спортивные потуги главаря ДНР. ВИДЕО10:18
- На станциях в Горловке пилят на металл железнодорожные вагоны09:42
- Ситуация на блокпостах: На КПВВ в Донбассе много машин09:20
- Экс-главарь боевиков Гиркин разозлил сеть бравадой о войне на Донбассе. ВИДЕО09:11
- Сепаратист из Донецка: "Когда придет Украина, я первый побегу с распростертыми объятиями"08:50
«Надо сидеть ждать своего часа»: Прилепин анонсировал оккупацию Харькова и Одессы
Российский писатель, воевавший на стороне подразделений НВФ Захар Прилепин заявил, что Одесса и Харьков якобы могут превратиться в подобие «ЛДНР» при благоприятных условиях. Об этом он сообщил во время выступления в МХАТе., пишет ДонПресс.
Так, Прилепин отметил:
«Гипотетически представим во сне каком-то, что вдруг однажды Одесса просыпается, и там висит какой-нибудь триколор или красный флаг над администрацией. И говорят, что: «Ребята, там зашли какие-то «вежливые люди». По моим ощущениям, то же самое в Харькове будет. Там просто в течение двух часов сами одесситы, харьковчане соберут всех «правосеков», всех ублюдков, сами притащат их в администрации. И произойдет это очень быстро. И откуда-то взявшиеся триколоры и красные советские флаги будут висеть уже на 90% балконов и окон. Просто это произойдет стремительно».
По словам российского писателя, этих городах «есть очень большой потенциал для поддержки РФ». Прилепин добавил:
«Вспомните Харьков, где до 300 тысяч человек выходило на антиукраинские митинги! Это просто аномальное количество людей. Они что, куда-то делись? Люди запуганы, им сложно сейчас проявляться. Не надо никакого партизанского движения, если мы туда не движемся. У меня никаких претензий к этим людям нет из-за того, что они не восстали. Зачем восставать? Не надо. Надо сидеть ждать своего часа. Копить ненависть. Потом пригодится».
Теги: Донбасс, Одесса, Харьков, ДНР, ЛНР, Захар Прилепин
- В России призвали боевиков "Л/ДНР" объединиться, чтобы захватить Харьков и Мариуполь: подробности
- Захарченко пообещал открыть отделения «Оплота Донбасса» в Одессе и Харькове
- Пусть все услышат: на росТВ прозвучало смелое заявление о будущем Украины. ВИДЕО
- В Одессе взят под стражу мужчина помогавший НВФ «ЛДНР»
- Боевиков «ДНР» агитируют вступать в «спецгруппы» для совершения диверсий в Харькове и Одессе
- Захарченко "приуныл": в Кремле "за секунду до взрыва" решили вплотную заняться "Л/ДНР" - подробности
- «Надо сидеть ждать своего часа»: Прилепин анонсировал оккупацию Харькова и Одессы12:48
- Россия заморозит финансирование Донбасса: ФСБ готовится "убрать" Пушилина12:25
- В Горловке во время обстрела ранена 70-летняя мирная жительница12:01
- Жители Донецка и Горловки задаются вопросом, зачем им нужен «паспорт РФ»11:21
- Армия РФ провалила попытку прорвать оборону ВСУ на Донбассе и считает раненых боевиков10:41
- Зважені та щасливі: в сети высмеяли спортивные потуги главаря ДНР. ВИДЕО10:18
- На станциях в Горловке пилят на металл железнодорожные вагоны09:42
- Ситуация на блокпостах: На КПВВ в Донбассе много машин09:20
- Экс-главарь боевиков Гиркин разозлил сеть бравадой о войне на Донбассе. ВИДЕО09:11
- Сепаратист из Донецка: "Когда придет Украина, я первый побегу с распростертыми объятиями"08:50
- Арсен Аваков презентовал проект "украинских шерифов"13:00
- «Надо сидеть ждать своего часа»: Прилепин анонсировал оккупацию Харькова и Одессы12:48
- Россия заморозит финансирование Донбасса: ФСБ готовится "убрать" Пушилина12:25
- Команда Зеленского запустила проект «Социальный лифт»12:15
- В Горловке во время обстрела ранена 70-летняя мирная жительница12:01
- Яценюк сделал мрачный прогноз для Украины, в случае если Украина обьявит дефолт11:42
- ЕС ввёл уменьшенные купюры в 100 и 200 евро11:30
- Жители Донецка и Горловки задаются вопросом, зачем им нужен «паспорт РФ»11:21
- На шоу "Голос. Діти" разгорается "российский" скандал11:00
- Армия РФ провалила попытку прорвать оборону ВСУ на Донбассе и считает раненых боевиков10:41
- Названы полезные напитки, утоляющие жажду19:31
- Врач поделилась тонкостями летнего ухода за волосами16:15
- В аптеках уже нет: в Украине запретили сразу 11 популярных лекарств14:00
- В китайском общепите взорвался горячий суп 09:45
- На что чаще всего обижаются в зависимости от знака Зодиака09:02
- Хотят обменять на Венесуэлу? Что известно о переговорах США с Путиным по Украине14:31
- Никогда не предадут: эти знаки Зодиака постоянны в отношениях14:07
- Эксперт о выборах: «Место Порошенко не в Верховной Раде, а на руинах Донбасса с мастерком в руках»13:07
- Укрощение строптивых: знаки Зодиака, которых "приручить" невозможно12:03
- Самые харизматичные знаки Зодиака: пять счастливчиков11:43
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды
- В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности
- «ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому
- Названы 4 знака зодиака, которые найдут любовь в июне 2019-го
- Гороскоп на завтра: Тельцы думают только о себе, а Дев раздражают люди
- Чудовищная трагедия произошла в одной из школ: десятки погибших
- «Это не слухи, это правда»: Гиркин признался, что казнил людей в Славянске
- Назначение Бабича куратором "Л/ДНР": источник рассказал, что задумал Путин для "республик", грядут перемены. ВИДЕО
- "Мы не хотели войны", - Ходаковский "слил" детали захвата ДАП, сболтнув о преступлениях боевиков
- Над Украиной нависла угроза: к Зеленскому срочно едет делегация США