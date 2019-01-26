В Одессе взят под стражу мужчина помогавший НВФ «ЛДНР»

26.01.2019 15:00

В Одессе суд взял под стражу 31-летнего жителя подозреваемого в финансировании террористической деятельности (ч.1 ст.258−5 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Одессит в мае 2014 года находясь в РФ, вступил в гуманитарный батальон «Новороссия», подразделение «Калуга». На территории РФ он собирал и получал продукты, одежду, специальное военное снаряжение, лекарства, которые впоследствии доставлял членам НВФ «ДНР» .

Также по версии следствия, задержанный участвовал в создании пропагандистских сюжетов, видеоотчетов о доставке помощи незаконным формированиям, которые впоследствии размещались в интернете.

Источник : https://donpress.com