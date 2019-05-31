С 1 июня КПВВ на Донбассе меняют режим работы

31.05.2019 18:36

С 1 июня контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе переходят на летний график работы. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Так, в ГПСУ уточнили, что завтра все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил на Донбассе переходят на летний график работы. Пограничники сообщают, что КПВВ на Донбассе будут работать ежедневно с 06:00 до 20:00.