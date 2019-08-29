КПВВ на Донбассе перейдут на осенний режим работы

29.08.2019 10:41

С 1 сентября контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях, расположенные на линии соприкосновения, перейдут на осенний режим работы. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Так, в осенний период пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 07:00 до 18:30.

В частности, по осеннему режиму будут функционировать такие дорожные коридоры:

«Стаханов – Золотое – Горское – Лисичанск» – КПВВ «Золотое»;

Горское – Лисичанск» КПВВ «Золотое»; «Горловка – Бахмут» – КПВВ «Майорское»;

КПВВ «Майорское»; «Донецк – Курахово» – КПВВ «Марьинка»;

«Донецк – Мариуполь (через Мариуполь)» – КПВВ «Новотроицкое»;

«Новоазовск – Покровск – Талаковка – Мариуполь» – КПВВ «Гнутово» (с. Пищевик);

«Станица Луганская – Счастье – Новоайдар» – КПВВ «Станица Луганская».

«Информация предоставляется для учета при планировании поездок», – отмечается в сообщении.

Источник : https://dnews.