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КПВВ на Донбассе перейдут на осенний режим работы

29.08.2019 10:41
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КПВВ на Донбассе перейдут на осенний режим работы

С 1 сентября контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях, расположенные на линии соприкосновения, перейдут на осенний режим работы. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Так, в осенний период пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 07:00 до 18:30.

В частности, по осеннему режиму будут функционировать такие дорожные коридоры:

  • «Стаханов – Золотое  Горское – Лисичанск»  КПВВ «Золотое»;
  • «Горловка – Бахмут»  КПВВ «Майорское»;
  • «Донецк – Курахово» – КПВВ «Марьинка»;
  • «Донецк – Мариуполь (через Мариуполь)» – КПВВ «Новотроицкое»;
  • «Новоазовск – Покровск – Талаковка – Мариуполь» – КПВВ «Гнутово» (с. Пищевик);
  • «Станица Луганская – Счастье – Новоайдар» – КПВВ «Станица Луганская».

«Информация предоставляется для учета при планировании поездок», – отмечается в сообщении.

Источник : https://dnews. 



Теги: Донбасс, работа, режим, КПВВ
 
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