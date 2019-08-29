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КПВВ на Донбассе перейдут на осенний режим работы
29.08.2019 10:41
С 1 сентября контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях, расположенные на линии соприкосновения, перейдут на осенний режим работы. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).
Так, в осенний период пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 07:00 до 18:30.
В частности, по осеннему режиму будут функционировать такие дорожные коридоры:
- «Стаханов – Золотое – Горское – Лисичанск» – КПВВ «Золотое»;
- «Горловка – Бахмут» – КПВВ «Майорское»;
- «Донецк – Курахово» – КПВВ «Марьинка»;
- «Донецк – Мариуполь (через Мариуполь)» – КПВВ «Новотроицкое»;
- «Новоазовск – Покровск – Талаковка – Мариуполь» – КПВВ «Гнутово» (с. Пищевик);
- «Станица Луганская – Счастье – Новоайдар» – КПВВ «Станица Луганская».
«Информация предоставляется для учета при планировании поездок», – отмечается в сообщении.
Источник : https://dnews.
Теги: Донбасс, работа, режим, КПВВ
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