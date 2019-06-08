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Серьезное обострение на Донбассе: противник бил 30 раз, ВСУ несут тяжелые потери
7 июня местные боевики и российские военные на Донбассе 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза – с применением запрещенных "Минском" 152 и 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 мм.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
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Враг также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая – из артиллерии 152 мм, минометов калибра 82 мм и гранатометов;
пять раз в районе города Павлополь – из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия;
четыре раза в районе населенного пункта Водяное – из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Новоалександровка Вторая – артиллерии 152 мм, минометов 82 мм;
Дважды вблизи Марьинки – из 82 мм минометов и стрелкового оружия;
Два раза у Новогригорьевки – гранатометы и пулеметы;
Вблизи населенного пункта Гнутово – автоматические гранатометы и стрелковое оружие;
Николаевка – противотанковые гранатометы;
Авдеевка – автоматические гранатометы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны семь раз:
вблизи населенного пункта Новолуганское – из 122 мм артиллерии и 120 мм минометов и гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Станица-Луганская – стрелковое вооружение;
Один раз Крымское – 82 мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
Дважды Травневое – из вооружения БМП и автоматических гранатометов;
Зайцево – гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, пятеро получили ранения и семеро – боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 6 июня два оккупанта были уничтожены и еще один ранен.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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