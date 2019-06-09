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Боевики «ДНР» творят беспредел на блокпосту под Горловкой
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпосту под временно оккупированной Горловкой творят беспредел и издеваются над людьми. Тех, кто пытается высказать недовольство, делают «невыездными».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Боевики «ДНР» и российские оккупанты под временно оккупированной Горловкой на блокпосту вблизи линии разграничения творят беспредел в отношении мирных граждан, следующих с временно оккупированных территорий на территории подконтрольные правительству Украины.
Людей вынуждают выстаивать многочасовые очереди при любой погоде, включая тридцатиградусную жару. Однако, кроме стояния в очереди люди подвергаются издевательствам и запугиваниям со стороны боевиков. Так, 7 июня один из главарей боевиков на блокпосту, за то, что люди выражали недовольство, дал команду «подчиненным» «отсчитать сто человек и сделать невыездными».
Вот как свидетели событий описывают происходящее:
«На „ДНР“ работает одно окошко, люди начали кричать „Ганьба!“ Вышел „военный“, сказал: отсчитай 100 человек, забери паспорта, сделай невыездными, остальные будут молчать. Это наши защитники, там и лось умрет. Можете убрать комментарий, все равно люди знают», — написала горловчанка в одной из местных групп в соцсети.
Позже девушка уточнила, что пока это была лишь угроза. В комментариях назвали ситуацию на блокпосту «ДНР» «адом» и «апофеозом унижения человеческой личности».
Теги: Донбасс, Горловка, жара, блокпост, ДНР, боевики, соцсети
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