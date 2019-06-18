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Ночевки на блокпостах и новшества на КПП «ДНР»: В ОБСЕ опубликовали новый отчет
У линии разграничения на Донбассе собираются большие очереди. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованном 17 июня, пишут Донецкие новости.
Как рассказали в ОБСЕ, утром 15 июня на подконтрольном правительству КПВВ, расположенном к северу от моста в Станице Луганской, наблюдатели видели около 400 человек в очереди на вход в подконтрольные правительству районы. В очереди в противоположном направлении было 350 человек.
Во второй половине дня в том же месте около 20 человек, многие из которых работают в сфере торговли, рассказали СММ, что стоят в очереди уже 48 часов. Они выразили обеспокоенность в связи с произошедшим, по их мнению, ужесточением правил пересечения КПВВ и медленной обработкой документов, добавив, что продукты питания, которые они транспортировали, уже испортились из-за жары и длительного времени ожидания. По наблюдениям СММ, во второй половине дня 15 июня из имеющихся 20 кабинок функционировали в только две кабинки для проверки документов на вход и две – на выход.
Утром 16 июня на блокпосту незаконных вооруженных формирований возле неподконтрольного украинским властям населенного пункта Кременец (Марьинский р-н, Донецкая обл.) наблюдатели видели около 300 автомобилей в очереди на выезд в подконтрольные правительству районы, а также примерно 70 автомобилей в противоположном направлении. 18 человек (мужчины и женщины в возрасте от 30 до 60 лет) на блокпосту вместе и по отдельности сообщили СММ, что они обеспокоены из-за длительного, по их мнению, ожидания и введенного НВФ с 1 июня «распоряжения», ограничивающего число автомобилей, которым разрешено заезжать на блокпост, до 6 автомобилей за 30 минут в каждом направлении. Некоторые люди сказали, что им пришлось переночевать на блокпосту НВФ в ожидании своей очереди на проезд в подконтрольные правительству районы, другие же сообщили, что стоят в очереди с 03:30 утра. В течение примерно 50 минут наблюдения команда Миссии видела, что одновременно происходит контроль 12 транспортных средств, по 6 с каждой стороны.
В тот же день на блокпосту НВФ в неподконтрольной украинским властям Еленовке под Донецком наблюдатели видели около 50 автомобилей в очереди на въезд в неподконтрольные правительству районы, а также примерно 200 автомобилей в очереди на въезд в противоположном направлении. Во время своего присутствия команда Миссии видела, что одновременно происходит контроль 12 транспортных средств, по 6 с каждой стороны. Член НВФ на блокпосту сообщил СММ, что уже две недели действует новое «распоряжение» касательно ограничения въезда транспортных средств. 5 человек (мужчины в возрасте от 50 до 80 лет) сообщили СММ, что стоят в очереди на вход в подконтрольные правительству районы с 04:30.
Напомним, ранее очевидцы сообщили о нововведениях на КПП «ДНР». Из-за новшеств значительно выросли очереди. Также о новом «распоряжении» «ДНР» рассказали в ОБСЕ. Ситуация усугубляется и летней жарой. Большие очереди отмечаются даже в выходные дни, например, 15 июня и 16 июня.
Теги: Донбасс, отчет, ОБСЕ, ДНР, КПП
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