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Религиозные меньшинства на неподконтрольном Донбассе подвергаются преследованиям от РФ, – отчет Госдепа США
Защита свободы вероисповедания – центральный стратегический приоритет для Государственного департамента США. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео, представляя Отчет США о свободе вероисповедания за рубежом, передает «Голос Америки».
Госсекретарь США указал на недопустимость преследования Свидетелей Иеговы в России, где власть считает эту церковь террористической организацией.
В течение периода, охватывающего отчет, преобразования произошли в жизни религиозных общин в Украине. В отчете описывается создание Православной церкви Украины и отмечается, что существуют сообщения о том, «что политические наблюдатели характеризуют как попытки ультраправых нападать на сторонников и имущество Православной церкви Московского патриархата».
Что касается ситуации с религиозными свободами в Украине в целом, в отчете со ссылкой на информацию правозащитников, отмечается снижение количества задокументированных актов антисемитизма, по сравнению с прошлыми годами.
В то же время, поступают тревожные сообщения от СМИ, активистов, защищающих свободу вероисповедания, Православной церкви Киевского патриархата, мусульман, протестантских церквей и Свидетелей Иеговы, о том, что контролируемая Россией власть на Донбассе усилила давление на религиозные меньшинства. В частности, отмечают в Госдепе, контролируемая Россией власть требует от всех религиозных организаций, кроме Православной церкви Московского патриархата получать «государственную религиозную экспертную оценку». Свидетелей Иеговы запретили на контролируемых Россией территориях Украины как «экстремистскую организацию».
Управляемые Россией силы продолжают оккупировать религиозные сооружения религиозных меньшинств и использовать их в качестве военных объектов на Донбассе, говорится в отчете.
В оккупированном Крыму российские власти продолжали преследовать и запугивать религиозные меньшинства, Свидетелей Иеговы, членов Православной церкви Киевского патриархата, крымских татар - мусульман, отмечают авторы отчета.
Активисты религиозных общин становились жертвами пыток в Крыму, говорится в отчете со ссылкой на данные исследования 2014-2018, Комитета ООН против пыток, Украинского Хельсинского союза и Инициативы СМИ за права человека.
Теги: Донбасс, религия, преследование, меньшинства
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