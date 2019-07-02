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В ОРДО повысили размер «соцвыплат»: стали известны новые суммы «пособий»
Главарь «ДНР» Денис Пушилин повысил размер «социальных выплат» в ОРДО. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, пишет ДонПресс.
В тексте так называемого «указа» сказано:
«В целях повышения социальной защиты граждан ДНР и урегулирования вопросов выплаты социальных пособий постановляю внести в Указ Главы ДНР от 29 апреля 2015 года № 162 „Об организации назначения и выплаты социальных пособий на территории ДНР“ изменение».
В так называемом «министерстве труда и социальной политики ДНР» сообщили, что с 1 июля увеличена «государственная помощь» на детей одиноким матерям с 1000 до 1500 рублей; семьям, имеющим трех и более детей — с 1000 до 1800 рублей; детям-инвалидам подгруппы, А с надбавкой на уход возрастом до 6 лет — с 4906 до 5500 и с 6 до 18 лет — с 5642 до 6236 рублей; инвалидам с детства III группы — с 2100 до 2994 рубля; пособие по уходу за инвалидом I и II группы вследствие психического расстройства — с 2436 до 3706 рублей.
Теги: Донбасс, Денис Пушилин, соцвыплаты, ОРДО
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