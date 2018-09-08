В Донецке а «Минфине ДНР» идет «аудит» под охраной автоматчиков в балаклавах

08.09.2018 12:39

Во временно оккупированном Донецке в здании «Минфина ДНР» проводится «аудит» под охраной автоматчиков в балаклавах.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке решено провести «аудит» в здании «Министрества финансов ДНР». Как сообщают дончане «аудиторов» привезли «откуда-то» и охраняют их люди с автоматами в балаклавах. Из здания никого не выпускают. Обыски проводятся во всех помещениях.

Жители временно оккупированного Донецка гадают, чем для них обернется этот «аудит» — задержкой соцвыплат и зарплат или урезанием сумм. Впрочем, некоторые то ли с юмором, то ли с надеждой предполагают, что после «аудита» могут снова ввести гривню и т.д.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Донецк. В Минфин ДНР зашли аудиторы под охраной людей вбалаклавах»,

«Зарплат теперь не ждать в ближайшем будущем?»,

«Зарплаты и пенсии идут по расписанию день в день»,

«Посмотрим теперь»,

«Т.е. их поднимут или уменьшат или отменят и введут гривню? риторический вопрос»,

«А там что осталось после бегства? И кстати, это неплохая отмазка будет для уменьшения — все проклятые попердники вывезли»,

«Ага, и заметь шото будет в следующую пятницу. В пятницу взорвали захара, в пятницу сбежал с бабками ташкент, в пятницу...»,

««Обыски во всех помещениях, никого не выпускают. „»,

«А аудиторы откуда?))»,

«НАБУ»,

«Там самый лютый спецназ)))»,

«То-то я вчера и смотрю шо людей с автоматами до…а возле мисдоха дыры».