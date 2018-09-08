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В Донецке а «Минфине ДНР» идет «аудит» под охраной автоматчиков в балаклавах
Во временно оккупированном Донецке в здании «Минфина ДНР» проводится «аудит» под охраной автоматчиков в балаклавах.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированном Донецке решено провести «аудит» в здании «Министрества финансов ДНР». Как сообщают дончане «аудиторов» привезли «откуда-то» и охраняют их люди с автоматами в балаклавах. Из здания никого не выпускают. Обыски проводятся во всех помещениях.
Жители временно оккупированного Донецка гадают, чем для них обернется этот «аудит» — задержкой соцвыплат и зарплат или урезанием сумм. Впрочем, некоторые то ли с юмором, то ли с надеждой предполагают, что после «аудита» могут снова ввести гривню и т.д.
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«Донецк. В Минфин ДНР зашли аудиторы под охраной людей вбалаклавах»,
«Зарплат теперь не ждать в ближайшем будущем?»,
«Зарплаты и пенсии идут по расписанию день в день»,
«Посмотрим теперь»,
«Т.е. их поднимут или уменьшат или отменят и введут гривню? риторический вопрос»,
«А там что осталось после бегства? И кстати, это неплохая отмазка будет для уменьшения — все проклятые попердники вывезли»,
«Ага, и заметь шото будет в следующую пятницу. В пятницу взорвали захара, в пятницу сбежал с бабками ташкент, в пятницу...»,
««Обыски во всех помещениях, никого не выпускают. „»,
«А аудиторы откуда?))»,
«НАБУ»,
«Там самый лютый спецназ)))»,
«То-то я вчера и смотрю шо людей с автоматами до…а возле мисдоха дыры».
Теги: Донецк, Донбасс, зарплата, аудитор, охрана , ДНР, соцвыплаты, Минфин
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