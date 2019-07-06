Главная / Новости / Донецкая область / «Все, что осталось»: члены НВФ показали позицию, уничтоженную бойцами ВСУ
Последние новости раздела
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса08:30
- «Все, что осталось»: члены НВФ показали позицию, уничтоженную бойцами ВСУ08:15
- «Мы в отчаянии»: возмущенные жители прифронтовых городов на Донбассе выставили ультиматум оккупантам из Горловки08:00
- Безжалостнная оса! В Мариуполе водитель "ВАЗа" врезался в "RAV4" из-за укуса насекомого22:33
- Владимир Зеленский: Донбасс — это Украина. Для нас все украинцы равны22:15
- Жители Майорского и Зайцево пригрозили Горловке: "Скоро никто из вас в неоккупированную Украину не заедет21:58
- Нужно все делать параллельно: Зеленский предложил решение по Донбассу20:01
- Помочь пехоте на передовой: командующий ООС проверил готовность танковых войск19:33
- В «ЛНР» собирают подписи за предоставление «особого статуса» в составе Украины18:59
- Эксперт рассказал об опасных ловушках, которые Путин готовит на Донбассе18:02
«Все, что осталось»: члены НВФ показали позицию, уничтоженную бойцами ВСУ
06.07.2019 08:15
Бойцы ООС нанесли точный удар по позиции членов НВФ «ЛДНР» и полностью уничтожили их наблюдательный пункт. Соответствующее видео обнародовал в YouTube пользователь J Day.
Когда и на каком участке фронта был нанесен удар точно неизвестно, однако видео было опубликовано в Сети 5 июля. Член НВФ, скрывая лицо, жалуется на обстрел со стороны ВСУ и показывает разрушенные позиции:
«Вот так вот. Все, что осталось. Это 120-й миномет… Вчера вечером».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, боевики, ВСУ, НВФ
Читайте также:
- В Киеве рассказали, когда закончится АТО
- Донбасская Саур-Могила: место ужаса и силы
- Боевики в зоне АТО не раз нарвались на "ответку"
- Опубликована полная сводка обстрелов из зоны АТО
- Появилось видео мощного удара боевиков по позициям ВСУ
- ВСУ изменили тактику: украинские военные ведут активные бои на окраинах Донецка
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса08:30
- «Все, что осталось»: члены НВФ показали позицию, уничтоженную бойцами ВСУ08:15
- «Мы в отчаянии»: возмущенные жители прифронтовых городов на Донбассе выставили ультиматум оккупантам из Горловки08:00
- Безжалостнная оса! В Мариуполе водитель "ВАЗа" врезался в "RAV4" из-за укуса насекомого22:33
- Владимир Зеленский: Донбасс — это Украина. Для нас все украинцы равны22:15
- Жители Майорского и Зайцево пригрозили Горловке: "Скоро никто из вас в неоккупированную Украину не заедет21:58
- Нужно все делать параллельно: Зеленский предложил решение по Донбассу20:01
- Помочь пехоте на передовой: командующий ООС проверил готовность танковых войск19:33
- В «ЛНР» собирают подписи за предоставление «особого статуса» в составе Украины18:59
- Эксперт рассказал об опасных ловушках, которые Путин готовит на Донбассе18:02
- Мэр Амстердама хочет закрыть квартал красных фонарей09:02
- Самая желанная женщина по знаку Зодиака08:49
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса08:30
- «Все, что осталось»: члены НВФ показали позицию, уничтоженную бойцами ВСУ08:15
- «Мы в отчаянии»: возмущенные жители прифронтовых городов на Донбассе выставили ультиматум оккупантам из Горловки08:00
- Как спасти свой смартфон после "купания": три важных шага07:46
- Врачи объяснили, для чего нужен завтрак и каким он должен быть07:30
- У Зеленского обещают снижение тарифов, но есть одно но07:12
- Безжалостнная оса! В Мариуполе водитель "ВАЗа" врезался в "RAV4" из-за укуса насекомого22:33
- Владимир Зеленский: Донбасс — это Украина. Для нас все украинцы равны22:15
- Самая желанная женщина по знаку Зодиака08:49
- Врачи объяснили, для чего нужен завтрак и каким он должен быть07:30
- День благоприятен для профессионального роста Скорпионов: гороскоп на 5 июля09:24
- Эта страна и начнет Третью мировую войну: трагическое пророчество Мессинга принимает угрожающие обороты07:29
- Главные правила здорового сна22:18
- Врачи назвали риски от употребления мороженого16:01
- Близнецы будут невыносимы, а Водолеям нельзя лениться: гороскоп на 4 июля14:32
- Врач объяснил, какой типа молока называют «дьявольским»09:55
- Супрун рассказала, почему нужно ругаться матом09:30
- Диетологи рассказали, за сколько часов до сна можно есть22:15
- Рейтинг самых вредных мужчин по знакам Зодиака
- Зеленский добился в Канаде невозможного, украинцы забудут о работе в Польше
- Команда Зеленского срочно обратилась к украинцам, ситуация катастрофическая: «Осталось всего…»
- Ученые бьют тревогу: Началась самая страшная катастрофа в истории человечества
- Главари "Л/ДНР" Пасечник и Пушилин синхронно попросили Зеленского забрать их обратно в Украину
- Путин заговорил о своей отставке: «есть чем заняться», скандальное заявление
- Умерла мировая легенда, которая навсегда изменила историю: его знали все
- Российский политолог объяснил, когда Кремль уйдет с Донбасса
- Назван единственный способ закончить войну на Донбассе
- Найден гигантский монстр: способен пожирать даже крокодилов. ВИДЕО