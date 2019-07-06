«Все, что осталось»: члены НВФ показали позицию, уничтоженную бойцами ВСУ

06.07.2019 08:15

Бойцы ООС нанесли точный удар по позиции членов НВФ «ЛДНР» и полностью уничтожили их наблюдательный пункт. Соответствующее видео обнародовал в YouTube пользователь J Day.

Когда и на каком участке фронта был нанесен удар точно неизвестно, однако видео было опубликовано в Сети 5 июля. Член НВФ, скрывая лицо, жалуется на обстрел со стороны ВСУ и показывает разрушенные позиции:

«Вот так вот. Все, что осталось. Это 120-й миномет… Вчера вечером».

Источник: https://donpress.com