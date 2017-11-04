Зона АТО: боевики резко повысили обстрелы, в рядах ВСУ - потери

04.11.2017 08:17

Боевики незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" произвели за минувшие сутки, 3 ноября, 29 обстрелов позиций ВСУ. Для сравнения – 1 ноября было 17 обстрелов, 2-го – 16.



"Если в предыдущие несколько дней количество обстрелов наших позиций уменьшилась, то вчера враг активизировал огневые провокации фактически вдоль всей линии разграничения", - сообщили в штабе АТО.



В результате боевых действий трое украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Это произошло у Каменки и Авдеевки (Донецкое направление) и у Новоалександровки (Луганское направление).