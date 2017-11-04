Главная / Новости / Донецкая область / Зона АТО: боевики резко повысили обстрелы, в рядах ВСУ - потери
Последние новости раздела
- На Донецком направлении били минометы, двое воинов были ранены08:50
- Зона АТО: боевики резко повысили обстрелы, в рядах ВСУ - потери08:17
- Из Донецка били танки и минометы07:55
- Донбасс SOS дал совет касательно электронного пенсионного для переселенцев07:27
- Бойня на Донбассе: тысячи обстрелов, множество жертв07:10
- В Донецке умирает сеть магазинов "Амстор"07:05
- Криница у чёрта на куличках21:01
- Зов природы: С осенним дождиком под ручку20:00
- Журналист рассказал о неожиданном признании боевика «ЛДНР»19:45
- В Мариуполе киоск переселенки пытались ограбить с помощью сгущенки19:01
Зона АТО: боевики резко повысили обстрелы, в рядах ВСУ - потери
04.11.2017 08:17
Боевики незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" произвели за минувшие сутки, 3 ноября, 29 обстрелов позиций ВСУ. Для сравнения – 1 ноября было 17 обстрелов, 2-го – 16.
"Если в предыдущие несколько дней количество обстрелов наших позиций уменьшилась, то вчера враг активизировал огневые провокации фактически вдоль всей линии разграничения", - сообщили в штабе АТО.
В результате боевых действий трое украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Это произошло у Каменки и Авдеевки (Донецкое направление) и у Новоалександровки (Луганское направление).
Теги: Донбасс, война, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
Читайте также:
- Вблизи Авдеевки замечены "артисты"-террористы в форме ВСУ
- Донбасский фронт - свыше 1,3 тысячи обстрелов
- Дебальцевский плацдарм: огневой мешок, подвальная жизнь и героизм (ФОТО)
- Вечерняя дрожь: Донетчину трясет от обстрелов
- Украинские военные отбили атаку в районе Каменки, боевики отступили (ВИДЕО)
- Донбасские боевики готовят теракт под видом "Правого сектора"
- На Донецком направлении били минометы, двое воинов были ранены08:50
- Боевики "ЛНР" не дают людям общаться с наблюдателями ОБСЕ08:28
- Зона АТО: боевики резко повысили обстрелы, в рядах ВСУ - потери08:17
- В ОРЛО нашли трупы на месте пожаров08:10
- Из Донецка били танки и минометы07:55
- Донбасс SOS дал совет касательно электронного пенсионного для переселенцев07:27
- Бойня на Донбассе: тысячи обстрелов, множество жертв07:10
- В Донецке умирает сеть магазинов "Амстор"07:05
- Криница у чёрта на куличках21:01
- Зов природы: С осенним дождиком под ручку20:00
- На Донецком направлении били минометы, двое воинов были ранены08:50
- Секс-скандал со Спейси набирает обороты08:45
- Боевики "ЛНР" не дают людям общаться с наблюдателями ОБСЕ08:28
- Зона АТО: боевики резко повысили обстрелы, в рядах ВСУ - потери08:17
- В ОРЛО нашли трупы на месте пожаров08:10
- Российское вмешательство: экс-советник Трампа дал показания07:57
- Из Донецка били танки и минометы07:55
- Донбасс SOS дал совет касательно электронного пенсионного для переселенцев07:27
- Бойня на Донбассе: тысячи обстрелов, множество жертв07:10
- В Донецке умирает сеть магазинов "Амстор"07:05
- Как утром встать с "той ноги"?22:33
- Червоне вино знижує рівень цукру у крові21:15
- Криница у чёрта на куличках21:01
- Зов природы: С осенним дождиком под ручку20:00
- Названы основные причины звона и зуда в ушах16:35
- Усталость официально признана заболеванием09:35
- Корисні властивості імбиру, його використання09:04
- Комплименты, которые мужчина никогда не забудет08:38
- Медики поделились действенными народными рецептами от простуды07:20
- Раскрыта неожиданная тайна драгоценных камней21:01
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- Кравчук наконец раскрыл правду о Будапештском меморандуме
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- Сестра беременной жертвы ДТП в Харькове рассказала, кого винит в трагедии
- Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса
- Что не так с подозреваемой в убийстве полковника СБУ Хараберюша: жуналист нашел важную неточность в донецких данных Прасоловой
- Боевики на Донбассе собрали танковый кулак