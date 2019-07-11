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«Газопровод, школа, предприятие»: в ОРДО сообщили о повреждениях в результате ночного обстрела

11.07.2019 13:48
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«Газопровод, школа, предприятие»: в ОРДО сообщили о повреждениях в результате ночного обстрела

За сутки в ОРДО обстрелами повреждены газопровод, школа, а также хозяйственная постройка. Об этом сообщают в так называемом «МЧС ДНР».

В оккупационном «ведомстве» отметили:

«По улице Галилея в поселке Глубокая в Никитовском районе Горловки 11 июля 2019 года в результате артиллерийского обстрела поврежден газопровод высокого давления диаметром 530 мм. Без газоснабжения остались 464 абонента — 218 абонентов частного сектора и 246 многоквартирных домов».

В неподконтрольном Украине селе Луково Донецкой области в результате обстрела повреждены школа и хозяйственная постройка по улице Первомайская. Также повреждения получило предприятие по производству масла.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, газопровод, обстрел, ДНР, ЛНР, ОРДО
 
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