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«Газопровод, школа, предприятие»: в ОРДО сообщили о повреждениях в результате ночного обстрела
11.07.2019 13:48
За сутки в ОРДО обстрелами повреждены газопровод, школа, а также хозяйственная постройка. Об этом сообщают в так называемом «МЧС ДНР».
В оккупационном «ведомстве» отметили:
«По улице Галилея в поселке Глубокая в Никитовском районе Горловки 11 июля 2019 года в результате артиллерийского обстрела поврежден газопровод высокого давления диаметром 530 мм. Без газоснабжения остались 464 абонента — 218 абонентов частного сектора и 246 многоквартирных домов».
В неподконтрольном Украине селе Луково Донецкой области в результате обстрела повреждены школа и хозяйственная постройка по улице Первомайская. Также повреждения получило предприятие по производству масла.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, газопровод, обстрел, ДНР, ЛНР, ОРДО
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