На Донбассе ВСУ отомстили боевикам за гибель побратима: три оккупанта уничтожены

12.07.2019 07:49

За прошлые сутки, 11 июля, на Донбассе пророссийские боевики 42 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения.

Один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"11 июля вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, дважды вблизи Тарамчука велся огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем. У Широкино боевики применили стрелковое оружие. Два обстрела из минометов калибра 120 и 82 мм были зафиксированы неподалеку Новоселовки Второй, еще дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов стреляли на окраине Песков. В районе Пищевиков враг ударил из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Три раза из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты стреляли вблизи Марьинки. У Гнутово были применены гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие, а неподалеку Водяного - гранатометы различных систем, вооружение БМП и стрелковое оружие. Окраина Чермалыка попала под огонь из артиллерийской системы калибра 122 мм, в районе Лебединского ударили из стрелкового оружия. Вблизи Новомихайловки боевики стреляли из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, а у Березового – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 7 раз. Вблизи Новолуганского враг применил артиллерийскую систему калибра 122 мм, миномет калибра 120 мм и автоматический гранатомет. Три обстрела из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики устроили у Зайцево. Еще два раза оккупант ударил из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Луганского. В районе Светлодарска стреляли из миномета калибра 120 мм и гранатометов различных систем.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб и двое получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 11 июля трех оккупантов уничтожено и четверо ранены", – рассказали в ООС.