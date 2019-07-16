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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» заставили пожилого мужчину пройти по минному полю

16.07.2019 14:52
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Боевики «ДНР» заставили пожилого мужчину пройти по минному полю

Боевики «ДНР» и российские оккупанты заставили пожилого мужчину мирного жителя временно оккупированного Донецка пройти по минному полю.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Донецке заставили 70-летнего Мороза Ивана Ивановича, мирного жителя Петровского района, проживающего на улице Путь Социализма, 35, пройти по минному полю в сторону позиций ВСУ. Таким образом боевики не только подвергли пожилого человека опасности в силу того, что он находился на минном поле, но и пытались спровоцировать огонь со стоны украинских военных.

Однако, военнослужащие ВСУ, находившиеся на наблюдательном посту, благодаря пристальному вниманию и опыту, смогли установить, что к позициям приближается гражданское лицо. Бойцы подпустили пожилого человека без риска для его жизни и здоровья. Инцидент произошел 13 июля 2019 года.

Своими действиями боевики «ДНР» и российские оккупанты в очередной раз доказали, что откровенно игнорируют правила войны и нормы международного гуманитарного права, а безопасность мирных людей, о которой так любят поговорить российские пропагандисты, не имеет для них никакого значения.



Теги: Донецк, Донбасс, мужчина, поле, ДНР, боевики, мины, ВСУ
 
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