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Боевики «ДНР» заставили пожилого мужчину пройти по минному полю
Боевики «ДНР» и российские оккупанты заставили пожилого мужчину мирного жителя временно оккупированного Донецка пройти по минному полю.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Донецке заставили 70-летнего Мороза Ивана Ивановича, мирного жителя Петровского района, проживающего на улице Путь Социализма, 35, пройти по минному полю в сторону позиций ВСУ. Таким образом боевики не только подвергли пожилого человека опасности в силу того, что он находился на минном поле, но и пытались спровоцировать огонь со стоны украинских военных.
Однако, военнослужащие ВСУ, находившиеся на наблюдательном посту, благодаря пристальному вниманию и опыту, смогли установить, что к позициям приближается гражданское лицо. Бойцы подпустили пожилого человека без риска для его жизни и здоровья. Инцидент произошел 13 июля 2019 года.
Своими действиями боевики «ДНР» и российские оккупанты в очередной раз доказали, что откровенно игнорируют правила войны и нормы международного гуманитарного права, а безопасность мирных людей, о которой так любят поговорить российские пропагандисты, не имеет для них никакого значения.
Теги: Донецк, Донбасс, мужчина, поле, ДНР, боевики, мины, ВСУ
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