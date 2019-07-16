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Архив - Донецкая область

РосСМИ рассказали о нюансах выдачи загранпаспорта жителям ОРДЛО

16.07.2019 16:48
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РосСМИ рассказали о нюансах выдачи загранпаспорта жителям ОРДЛО

Паспорта РФ, которые выдают жителям ОРДЛО, не содержат сведений о месте проживания и прежних иностранных гражданствах.

Такое заявление сделало МВД России в ответе на запрос агентства «РИА Новости», передает donpress.com.

По информации ведомства, в паспорта не вносятся сведения о прежних гражданствах и местах проживания за пределами России.

«Состав сведений, вносимых в заграничные паспорта, не включает в себя сведения о ранее имевшемся иностранном гражданстве либо о месте проживания гражданина за пределами территории Российской Федерации. Также данная информация не вносится во внутренние паспорта граждан Российской Федерации», — говорится в ответе МВД РФ.



Теги: Россия, Донбасс, СМИ, загранпаспорт, МВД, проживание, гражданство, паспорт, ОРДЛО
 
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