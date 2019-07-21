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В «ДНР» во время сельхозработ подорвался трактор: водитель получил ранения
21.07.2019 09:40
В Шахтерском районе Донецкой области, подконтрольном группировке «ДНР», на взрывном устройстве подорвался трактор. В результате происшествия пострадал водитель, сообщили в так называемом «МЧС ДНР»,
По их информации, при переезде с одного поля на другое трактор Т-150 наехал на взрывоопасный предмет. От взрыва пострадал водитель 1978 года рождения.
Трактор получил серьезные повреждения рамы, двигателя, кабины и шасси (ремонту не подлежит).
Источник : https://donpress.
Теги: Донбасс, водитель, трактор, ранения, ДНР
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