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Жители ОРДЛО могут лишиться права въезда в Европу из-за паспортов РФ
Послы стран-участниц Евросоюза приступили к обсуждению ситуации вокруг массовой выдачи российских паспортов жителям неподконтрольных Украине территорий Донбасса. Такой информацией поделился в Twitter журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк, пишт ДонПресс.
По его данным, в Евросоюзе идет процесс обсуждения запрета на въезд в страны ЕС жителям ОРДЛО, которые получили российское гражданство. Для этой работы потребуется некоторое время, однако нет сомнений, что решение будет принято.
«Послы ЕС обсуждают действия Москвы по раздаче российских паспортов гражданам на востоке Украины. Работа над запретом въезда в ЕС владельцев таких паспортов потребует времени, с Крымом это заняло около 18 месяцев, но это в конечном итоге произойдет», — написал журналист.
Напомним, несколько дней назад аналогичное решение было принято в Евросоюзе относительно жителей аннексированного Крыма, получивших паспорта РФ после 2014 года.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, запрет, паспорт, Евросоюз, ОРДЛО
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