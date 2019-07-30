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Архив - Донецкая область

Пушилин открыл новое здание «миграционной службы», которое ранее принадлежало банку «Аваль»

30.07.2019 08:31
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Пушилин открыл новое здание «миграционной службы», которое ранее принадлежало банку «Аваль»

Сегодня, 29 июля, в неподконтрольном Украине Донецке торжественно открыли новое здание «миграционной службы». Красную ленточку перерезал лично «глава ДНР» Денис Пушилин.

Теперь «республиканская миграционная служба» будет располагаться в здании «Райффайзен Банка Аваль», расположенном на улице Федора Зайцева, 46 В, передает donpress.com.

«Благодаря решению „главы“ и содействию „МВД“ сегодня произошло открытие не нового, но комфортного здания. Здесь будет осуществляться прием документов на оформление „паспорта ДНР“, на российское гражданство и работа с иностранными гражданами», — сообщили в «миграционной службе».

Некоторые жители Донецка с иронией восприняли эту новость — они считают, что «власти» ОРДО используют банковское оборудование, которое сохранилось в здании, но сообщают о комплексном ремонте и модернизации «службы».



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, открытие, документы, гражданство, паспорт, миграционная служба, ДНР, Пушилин
 
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