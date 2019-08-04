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Новые фото Донецка потрясли украинцев: соцсети не могут поверить, что Россия сделала с захваченным городом

04.08.2019 14:52
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Новые фото Донецка потрясли украинцев: соцсети не могут поверить, что Россия сделала с захваченным городом

В Интернете опубликованы свежие фотографии оккупированного Донецка, которые поразили пользователей социальных сетей. Российская оккупация региона не проходит бесследно.

Снимки на своей странице в Twitter показал известный украинский журналист блогер Денис Казанский, передает dialog.ua.

"Донецк, центр. А где люди?" – удивился он. На фотографиях пользователи идентифицировали проспект Дзержинского, который раньше бурлил жизнью и на нем часто образовывались пробки. При этом после публикации жители оккупированного Донецка и переселенцы бросились активно комментировать поразившие их фотографии.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, фото, оккупация, переселенцы, соцсети
 
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