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Архив - Донецкая область

В сети провели опрос о доверии главарю ОРДО: опубликованы результаты

04.08.2019 10:52
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В сети провели опрос о доверии главарю ОРДО: опубликованы результаты

В одном из сообществ в соцсети провели анонимный опрос на тему «доверяете ли вы нынешней власти и главе ДНР ?».

Согласно результатам, из 1 401 проголосовавших, 93% жителей ОРДО не доверяют главарю «ДНР» Денису Пушилину, передает donpress.com.

В своих комментариях люди отмечают:

«Я бы проголосовал Не доверяю ни нынешней, ни прошлым, и вряд ли появится доверие к будущим властям, все они в самом главном одинаковые…»

«За проголосовали те у кого мозги до сих пор промыты. Они все чего-то ждут хорошего до сих пор»

«Да никогда тут не будет жизни нормальной как она была, никому из верхушек это не интересно!!»

«Приятно, что хоть тут видно истинное положение… в таком случае ответьте, как ОнО сталО главой государства!!!»

«Не доверял Захарченко, не доверяю и Пушилину. Для меня в этом смысле ничего не поменялось. Они оба далеки от работы управленцев и безграмотны».



Теги: Донбасс, опрос, голосование, комментарий, ДНР, Пушилин, соцсети
 
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