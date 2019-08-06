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Архив - Донецкая область

В Донецкой и Луганской областях станет теплее: погода на неделю

06.08.2019 08:52
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В Донецкой и Луганской областях станет теплее: погода на неделю

На этой неделе в Донецкой и Луганской областях по прогнозам синоптиков станет теплее — столбик термометра покажет до +29 градусов тепла.

Об этом сообщают в Гидрометцентре Украины, передает Donbass.live.

Во вторник, 6 августа, на востоке Украины будет сухо и облачно. Температура воздух будет колебаться в пределлах + 10...+24 градусов тепла.

В среду, 7 августа, в Донбассе снова будет сухо и облачно. Воздух прогреется до +9...+28 градусов тепла.

В четверг, 8 августа, на востоке будет солнечно и сухо, но температура воздуха будет в пределах +12...+29.

В пятницу, 9 августа, в восточных областях также будет сухо и солнечно. Градусник покажет +15...+28 градусов тепла.





Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, гидрометеоцентр, прогноз погоды
 
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