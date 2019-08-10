На курорте Кирилловка сняли редкое природное явление. ВИДЕО

10.08.2019 09:30

В курортном поселке Кирилловка (Запорожской области) отдыхающие заметили песчаную бурю.

Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

Такое природное явление очень редкое для территории Украины. Пока неизвестно откуда принесло стихию. Отмечают, что буря накрыла всю область.

На кадрах видно, что небо по цвету сравнялось с песком на берегу. Начался сильный ветер, который напугал многих туристов.

"Цвет настроения - желтый, шутят отдыхающие. Некоторых курортники менее оптимистичны и их природное явление откровенно пугает", - пишут в издании.