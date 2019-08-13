Подразделения НВФ ударили из разных видов оружия: ранен боец ВСУ

13.08.2019 09:12

За минувшие сутки подразделения НВФ на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Об этом сообщает штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» незаконные вооруженные формирования 8 раз открывали огонь. Под обстрел попали Пищевик, Широкино, Новотроицкое, Павлополь, Талаковка, Пески и Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» члены НВФ обстреляли Зайцево и Майорск.

В результате обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение.

С начала текущих суток противник 3 раза нарушил «режим тишины».

Так, в зоне ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» НВФ обстреляли Талаковку, Водяное и Гнутово.

Потерь среди украинских военных сегодня нет.