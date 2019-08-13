- Подразделения НВФ ударили из разных видов оружия: ранен боец ВСУ09:12
- В Дебальцево женщина убила сожителя08:52
- «Все брошено»: в соцсети показали печальное фото разрушений в Донецке08:31
- На Донбассе боевики 10 раз нарушили "режим тишины"07:51
- Вблизи пункта пропуска "Гнутово" "ДНРовцы" не пропускали людей в сторону Донецка19:48
- Разведчики ВСУ разгромили "противника" на Донбассе: мощные взрывы и горящие танки попали на видео 18:40
- В ОРДО распространяют информацию о «наступлении ВСУ»18:20
- Стала известна программа празднования 150-летия Донецка и Дня шахтера17:00
- В ОРДО объяснили, как будет проходить повышение тарифов на услуги ЖКХ16:30
- «Боится, что убьют и «косит бабло»: журналист рассказал о плане главаря «ДНР» Пушилина14:00
Подразделения НВФ ударили из разных видов оружия: ранен боец ВСУ
За минувшие сутки подразделения НВФ на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
Об этом сообщает штаб ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» незаконные вооруженные формирования 8 раз открывали огонь. Под обстрел попали Пищевик, Широкино, Новотроицкое, Павлополь, Талаковка, Пески и Гнутово.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» члены НВФ обстреляли Зайцево и Майорск.
В результате обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение.
С начала текущих суток противник 3 раза нарушил «режим тишины».
Так, в зоне ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» НВФ обстреляли Талаковку, Водяное и Гнутово.
Потерь среди украинских военных сегодня нет.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
- Гибнут десятками. Озвучены потери НВФ за прошедший месяц
- ВСУ отомстили врагу за смертоносные бои на Донбассе: армия РФ считает "200-х" и "300-х" наемников
- На Донбассе ранен боец ВСУ: оккупанты РФ опасно накалили ситуацию вблизи Крымского
- Противник применил запрещенное вооружение: один боец ВСУ погиб, еще один — ранен
- ВСУ ответил на провокации противника: 2 члена НВФ убиты, один ранен
- В зоне ООС 31 обстрел за сутки: два члена НВФ убиты, один - ранен
- Подразделения НВФ ударили из разных видов оружия: ранен боец ВСУ09:12
- В Дебальцево женщина убила сожителя08:52
- «Все брошено»: в соцсети показали печальное фото разрушений в Донецке08:31
- На Донбассе боевики 10 раз нарушили "режим тишины"07:51
- Вблизи пункта пропуска "Гнутово" "ДНРовцы" не пропускали людей в сторону Донецка19:48
- Разведчики ВСУ разгромили "противника" на Донбассе: мощные взрывы и горящие танки попали на видео 18:40
- В ОРДО распространяют информацию о «наступлении ВСУ»18:20
- Стала известна программа празднования 150-летия Донецка и Дня шахтера17:00
- В ОРДО объяснили, как будет проходить повышение тарифов на услуги ЖКХ16:30
- «Боится, что убьют и «косит бабло»: журналист рассказал о плане главаря «ДНР» Пушилина14:00
- Подразделения НВФ ударили из разных видов оружия: ранен боец ВСУ09:12
- В Дебальцево женщина убила сожителя08:52
- «Все брошено»: в соцсети показали печальное фото разрушений в Донецке08:31
- Гороскоп на 13 августа: Скорпионов ждут финансовые потери, а Рыбам нужна дисциплина08:09
- На Донбассе боевики 10 раз нарушили "режим тишины"07:51
- Войска РФ готовятся к полномасштабной войне в Украине: советник Зеленского Апаршин бьет тревогу. ВИДЕО07:30
- Каникулы 2019-20: сколько будут отдыхать школьники22:35
- Аномальная жара атакует Украину: температура взлетит до +35, но это еще не все21:50
- В Киеве заминировали все мосты, больницы и ТРЦ21:30
- Зеленский назначил нового главу Житомирской ОГА 21:16
- Диетологи рассказали, сколько сала можно есть в сутки21:01
- Кредит без отказа: как повысить свои шансы16:12
- Мстительные и агрессивные: названы главные злюки среди знаков Зодиака16:00
- Навсегда избавиться от тараканов в доме: 4 естественных способа15:30
- Только позитивные установки: любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2019 года08:42
- Медики выяснили, как сон влияет на характер22:39
- Как уберечь себя летом от перегрева19:15
- Эти напитки помогают снизить давление17:00
- Невропатолог рассказал, в каких случаях не стоит «гасить» головную боль таблетками14:17
- Рыбам придется начать все заново, а Стрельцы захотят вернуть прошлое: Гороскоп на 11 августа12:42
- 11 августа 2019 года - рождество Николая Чудотворца: как просить помощи
- Стрелков не уследил за языком и рассказал, как начинал войну, - этого признания террористу не простят
- Зеленский хочет оставить Авакова в Кабмине, раскрыто главное условие: «кресло в обмен на…»
- «Превышает 375 минимальных зарплат»: украинцам предстоит заплатить новый налог
- Рыбам придется начать все заново, а Стрельцы захотят вернуть прошлое: Гороскоп на 11 августа
- Афонские старцы сделали сенсационное пророчество для Украины: новый президент победит Путина
- Силовики готовятся вывозить Путина из Кремля, первые данные: «наконец свершилась революция»
- Друг Путина встретится с Зеленским, появилось заявление: раскрыта цель визита
- Пушилин дал срочный приказ боевикам "ДНР": Москва громко "добила" шаткое перемирие на Донбассе
- Гривна нанесет сокрушительный удар по доллару: свежий курс валют от НБУ