Гибнут десятками. Озвучены потери НВФ за прошедший месяц

02.10.2018 11:54

За прошедший месяц оккупанты ОРДЛО понесли серьезные потери в результате ответного огня ВСУ.

Такую информацию сообщил на своей странице в соцсети офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц»), donpress.com.

По предоставленной им информации с начала сентября в подразделениях НВФ были убиты не менее 62 наемников и 126 наемников получили ранения различной степени тяжести.

В то же время небоевые потери составили 9 девять человек (суицид, нарушение мер безопасности, смерть в результате болезни) и 17 раненых.

Также, Штефан добавил, что данные цифры могут отличаться в бо́льшую сторону из-за сокрытия российским командованием реальных цифр военных потерь.