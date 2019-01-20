- Боевики «ДНР» глушат БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ10:58
- В зоне ООС 16 обстрелов за сутки, у НВФ один погибший10:12
- Медики Донецка поражены новым решением Пушилина: "Это катастрофа, дальше будет еще хуже"10:02
- Тайны «премьер-министра ДНР» и след Януковича. Донбасс сегодня. ВИДЕО09:49
- Ситуация на КПВВ Украины: на «Майорское» нет очереди09:31
- Донбасская линия разграничения: утром 20 января самые большие очереди были у КПВВ «Марьинка»08:52
- Что боевики «ДНР» вывезли через Успенку в 145 тентованных грузовиках с прицепами08:44
- В Донецкой области стало больше обстрелов и меньше взрывов08:34
- В Макеевке и Донецке рушатся дома. Ситуация критическая08:05
- Сутки на Донбассе прошли без потерь07:58
В зоне ООС 16 обстрелов за сутки, у НВФ один погибший
За минувшие сутки НВФ 16 раз обстреляли украинские позиции и применили запрещенное Минскими соглашениями оружие. В результате обстрелов ни украинский военнослужащий не пострадал.
Об этом сообщают в пресс-центре штаба ООС.
Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» обстрелы по позициям украинских военнослужащих велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелецкого оружия вблизи н.п. Широкино, Пески, Марьинки, Лебединского, Павлополя, Красногоровки и Водяного.
В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов вблизи хутора Вольный и дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе поселка Станица Луганская.
По данным украинской разведки один член НВФ уничтожен и один ранен.
С начала текущих суток НВФ обстреляли позиций наших войск из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Гнутово в полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток».
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
- НВФ активно обстреливали позиции ВСУ, в том числе из 120-х минометов
- За прошедшие сутки ни один украинский армеец не пострадал. У противника — потери
- В зоне ООС 5 обстрелов за сутки: у НВФ 4 погибших и двое раненых
- НВФ применили запрещенное оружие против ВСУ и понесли потери
- Противник применил против ВСУ пулеметы и гранатометы: 7 обстрелов за сутки
- Гибнут десятками. Озвучены потери НВФ за прошедший месяц
- Боевики «ДНР» глушат БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ10:58
- В зоне ООС 16 обстрелов за сутки, у НВФ один погибший10:12
- Медики Донецка поражены новым решением Пушилина: "Это катастрофа, дальше будет еще хуже"10:02
- Тайны «премьер-министра ДНР» и след Януковича. Донбасс сегодня. ВИДЕО09:49
- Ситуация на КПВВ Украины: на «Майорское» нет очереди09:31
- Боевики «ЛНР» минируют поля вблизи населенных пунктов09:10
- Донбасская линия разграничения: утром 20 января самые большие очереди были у КПВВ «Марьинка»08:52
- Что боевики «ДНР» вывезли через Успенку в 145 тентованных грузовиках с прицепами08:44
- В Донецкой области стало больше обстрелов и меньше взрывов08:34
- В Макеевке и Донецке рушатся дома. Ситуация критическая08:05
- Кремль готовит новый сценарий для Донбасса: раскрыты детали11:17
- Боевики «ДНР» глушат БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ10:58
- Иванов день 20 января: чего категорически нельзя делать10:35
- В зоне ООС 16 обстрелов за сутки, у НВФ один погибший10:12
- Медики Донецка поражены новым решением Пушилина: "Это катастрофа, дальше будет еще хуже"10:02
- Тайны «премьер-министра ДНР» и след Януковича. Донбасс сегодня. ВИДЕО09:49
- Ситуация на КПВВ Украины: на «Майорское» нет очереди09:31
- Боевики «ЛНР» минируют поля вблизи населенных пунктов09:10
- Донбасская линия разграничения: утром 20 января самые большие очереди были у КПВВ «Марьинка»08:52
- Что боевики «ДНР» вывезли через Успенку в 145 тентованных грузовиках с прицепами08:44
- Иванов день 20 января: чего категорически нельзя делать10:35
- Названа каша, способная заменить мясо17:00
- Эти продукты врачи советуют включить в ежедневный рацион15:47
- Любители одиночества: кто из Знаков Зодиака не терпит компании13:03
- Крещение Господне: что категорически нельзя делать в этот день11:40
- Ученые выяснили, откуда берется шизофрения09:45
- Железные леди: самые сильные женщины по знаку Зодиака08:45
- Погружение в прорубь на Крещение: медик дал важные советы07:12
- Последний в аэропорту: «Киборг» Анатолий Свирид о себе и подвиге побратимов17:20
- Крещенский сочельник 18 января: традиции этого дня16:36
- Ярко и необычно: этим Знакам Зодиака 2019 год обещает много счастья
- Люди Медведчука приступили к прямым переговорам с боевиками "Л/ДНР": Перлин проговорился о планах по Донбассу
- В "ДНР" на блокпостах остались ночевать сотни человек: "Реальный ад, в этот ужас Пушилина надо"
- Ликвидированные Захарченко, Гиви и Моторола стали персонажами популярного в Сети флешмоба
- В Донецке к торговому университету привезли голую студентку
- Видео: дорога "ада" из Донецка в Луганск - чего "добился" оккупированный Донбасс, отказавшись от Украины
- Штурм боевиков "ДНР" под Широкино остановлен. Враг понес тяжелые потери
- По позициям боевиков нанесен мощный удар: взрывы и погибшие. ВСУ отомстили за погибших побратимов. ВИДЕО
- "ДНР" живет именем Закона Украины, так чья мы тогда территория", - блогер
- Дончан разозлил Пушилин со своей инициативой по ДАП: "Сначала горы мусора из Донецка убери"