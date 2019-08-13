«Все выглядит печально»: горловчане показали, во что превратился стадион «Шахтер». ВИДЕО

13.08.2019 11:28

Жители неподконтрольной Украине Горловки показали, в каком ужасном состоянии пребывает сейчас стадион «Шахтер», который когда-то был центральным стадионом города.

Соответствующее видео опубликовано в Ютуб, передает donpress.com.

На видео видно, что трибуны стадиона заросли сорняками, ступени разрушены. В относительно ухоженном виде только футбольное поле, на котором иногда проходят тренировки. На заборе, который возведен вокруг стадионе огромные дыры от осколков снарядов. Центральный вход зарос травой, а на главном входе висит замок.