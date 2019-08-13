Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Все выглядит печально»: горловчане показали, во что превратился стадион «Шахтер». ВИДЕО

13.08.2019 11:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Все выглядит печально»: горловчане показали, во что превратился стадион «Шахтер». ВИДЕО

Жители неподконтрольной Украине Горловки показали, в каком ужасном состоянии пребывает сейчас стадион «Шахтер», который когда-то был центральным стадионом города.

Соответствующее видео опубликовано в Ютуб, передает donpress.com.

На видео видно, что трибуны стадиона заросли сорняками, ступени разрушены. В относительно ухоженном виде только футбольное поле, на котором иногда проходят тренировки. На заборе, который возведен вокруг стадионе огромные дыры от осколков снарядов. Центральный вход зарос травой, а на главном входе висит замок.



Теги: Донбасс, Горловка, стадион, разрушения, футбольное поле
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх