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В «ДНР» усилят меры комендантского часа
На неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области с 19:00, 15 августа, усилены меры комендантского часа. Об этом говорится в «распоряжении», которое подписал «глава ДНР»Денис Пушилин, пишет в своем блоге Дмитрий Черкасов, сообщают Донецкие новости.
Блогер связывает эти меры с тем, что в «ДНР» грядут большие праздники: День Донецка, День шахтера, а затем дата 31 августа – смерть первого «главы ДНР» Александра Захарченко. Он отмечает, что в «республике» широко распространяется в местных средствах массовой информации тезис о якобы готовящейся провокации со стороны Украины на эти дни. Не исключает он и протестные настроения, с чем также может быть связано усиление мер комендантского часа.
«Нарушителей комендантского часа доставлять в органы внутренних дел ... для составления административного протокола.Привлечение нарушителей комендантского часа к общественным работам и (или) оплате штрафа осуществляется в установленном законом порядке», – говорится в «распоряжении».
Теги: Донбасс, комендантский час, ДНР
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