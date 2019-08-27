В Горловке во время пожара погибли два человека

27.08.2019 11:10

Во временно оккупированной Горловке во время пожара в одной из квартир жилого дома в Никитовском районе погибли мужчина и женщина.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

25 августа 2019 года, во временно оккупированной Горловке, на улице 60 лет СССР в Никитовском районе города, в девятиэтажном жилом, в квартире на втором этаже доме возник пожар.

В результате пожара погибли находившиеся в квартире мужчина 1955 года рождения и женщина 1928 года рождения.

Кроме того, пожаром уничтожены мебель и вещи, находившиеся в комнате, один дверной и один оконный блок. Причина пожара не установлена.