"Дойдем до Киева, потом до Львова": в "ДНР" "победоносная" истерия

31.08.2019 17:25

Так называемый премьер-министр самопровозглашенной "ДНР" Александр Бородай и его пособники замахнулись на новые территории Украины.

Они заявили, что в их планах захватить Киев, а потом и Львов. Об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook и опубликовал фото со встречи "ДНРовцев", сообщает from-ua.

Он также саркастично процитировал тезисы "Союза добровольцев Донбасса" касательно планов на Украину.

"Дойдем до Киева, а потом до Львова", "Нет никакой Украины". Пощады нам, украинцам, не будет. Снисхождение возможно только после безоговорочной капитуляции, как немцев в 1945. А вообще мы один народ, без Украины Россия недоимперия. Пока же "Союз добровольцев Донбасса" в случае необходимости готов выйти на помощь Росгвардии, чтобы не допустить революции в РФ. Готовы проливать свою кровь и кровь российских либералов. Пан Бородай говорит, что навыки у них имеются. Не врет", — написал в сети Цимбалюк.

Пользователи сети под постом Цимбалюка высмеяли намерения Бородая и его пособников.