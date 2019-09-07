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Боевики окапываются рядом с жилыми домами в Пикузах
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировал траншею во дворе жилого дома на параллельной улице, к северу от улицы Ахматовой в Пикузах (Донецкая обл.). Там находились члены незаконных вооруженных формирований. Об этом говорится в отчете Мисии, пишут Донецкие новости.
Кроме того, БПЛА зафиксировал недавно образовавшиеся воронки в Пикузах.
«4 сентября мини-БПЛА СММ обнаружил 15 воронок в н. п. Пикузы (быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя), образовавшиеся, по оценке, недавно от разрывов 122-мм артиллерийских снарядов (не зафиксированы на изображениях от 9 августа 2019 года), выпущенных с западного и северо-западного направления», – говорится в сообщении.
Уточняется, что четыре воронки находились на расстоянии около 65 м от жилых домов (три на северо-восточной окраине и одна на юго-западной окраине Пикуз). Три воронки были выявлены на автодороге T0519 на западном въезде в Пикузы, и еще одна – в поле на юго-юго-восточной окраине данного населенного пункта. Остальные семь воронок находились в северной части Пикуз, примерно в 55 м от жилых домов.
Теги: Донбасс, ОБСЕ, боевики, Пикузы
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