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Оккупанты разгромили дрон ОБСЕ и пытаются "свалить" все на ВСУ - над версией Марочко хохочут даже сепаратисты
Боевики "ЛНР" 18 февраля, сбили еще один дрон ОБСЕ. Несмотря на то, что инцидент случился в тылу оккупированного Донбасса, вину за уничтоженную технику оккупанты пытаются свалить на ВСУ.
В Сети уже появилось фото разгромленного БПЛА наблюдателей, передает "Диалог.UA".
Беспилотник ОБСЕ был сбит днем в понедельник, 18 февраля, рядом с оккупированным поселком Криничанское (быв. Червоногвардейское). Это глубокий тыл террористической "ЛНР", что не помешало рупору боевиков Андрею Марочко обвинить в произошедшем ВСУ.
"Беспилотник ОБСЕ подвергся воздействию комплекса радиоэлектронного подавления ВСУ, потерял управления и упал", - попытался оправдаться террорист.
В Сети уже появились фото поверженного беспилотника ОБСЕ. Судя по повреждениям, дрон, скорее всего, был сбит прямым попаданием. Он практически полностью уничтожен.
Важно также отметить, что фрагменты упавшего дрона Миссии террористы "ЛНР" экстренно отыскали и забрали себе. Уверяют, что готовы отдать их наблюдателям. В версию Марочко о причастности к уничтожению дрона ВСУ не верят даже сепаратисты. Уж слишком далеко от линии фронта произошел инцидент.
Теги: Донбасс, ОБСЕ, беспилотник, дрон, ЛНР, боевики, сбили, ВСУ, соцсети
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