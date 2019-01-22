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Архив - Донецкая область

Боевики заявили о готовности сбивать беспилотники миссии ОБСЕ

22.01.2019 17:10
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Боевики заявили о готовности сбивать беспилотники миссии ОБСЕ

Главы боевиков приказали сбивать беспилотные летательные аппараты Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе.

Об этом сообщается в отчете миссии, передают novosti.dn.ua.

20 января при попытке запустить аппарат вблизи села Софиевка члены патруля СММ потеряли с ним связь.

Затем подъехал грузовик с номерными знаками военного типа и с двумя вооруженными членами вооруженных формирований на борту.

«Один из них вышел из грузовика и сообщил, что согласно полученным от их командиров распоряжений, в случае, если кто-нибудь из вооруженных формирований увидит летящий БПЛА СММ, его собьют», - говорится в отчете.

После этого патруль покинул данный район.



Теги: Донбасс, связь, ОБСЕ, беспилотник, дрон, боевики, сбили
 
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