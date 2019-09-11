«Привлекаются меценаты»: в ОРДО объяснили, кто финансирует концерты российских артистов

11.09.2019 13:17

Выступления российских артистов в ОРДО проводятся бесплатно при содействии так называемого «Русского центра».

Об этом заявил «руководитель Центрального исполкома общественного движения» «Донецкая Республика» Алексей Муратов, передает donpress.

В частности, он отметил:

«Некоторые (праздничные и социальные) мероприятия финансируются из республиканского бюджета, но также активно привлекаются меценаты. Кроме того, многие мероприятия проводятся при содействии Русского центра в рамках интеграции с РФ — они бесплатны. Бесплатны и выступления российских артистов в Донбассе».

По его словам, «Донецкая Республика» выступает в качестве «генератора идей» по проведению мероприятий.