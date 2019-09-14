Голова ОБСЄ офіційно підтримав "план Штайнмаєра"

14.09.2019 20:25

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак вважає, що Україні варто використати так званий "план Штайнмаєра" для виконання "Мінських домовленостей"

Про це він заявив у ході свого виступу на щорічному форумі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), повідомляє Depo.ua.

Лайчак вважає, що зараз Україна та Росія мають елемент, якого бракувало для примирення раніше.

"У нас є план – це "Мінські угоди". У нас є інструменти – це "Нормандський формат" і трек Курта Волкера. Чого нам досі не вистачало – то це політичної волі. Ми бачили що сторони показують одна на одну та звинувачують одна іншу у нульовому прогресі. Тепер, із приходом президента Зеленського є і це", – пояснив він.

Дипломат навів приклади кроків України та Росії назустріч одна одній, такі як розведення сил у Станиці Луганській та обмін полоненими.

Лайчак окремо підкреслив, що для виконання Мінська, на його думку, варто використати так званий "план Штайнмаєра"

"У нас є принцип, як читати Мінськ – це "план Штайнмаєра", і я вважаю, що це гарний ґрунт", – пояснив Лайчак.