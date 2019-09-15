«Намеренный саботаж!»: в «ДНР» закатили истерику из-за заявления Пристайко об особом статусе Донбасса

15.09.2019 20:36

Заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Киев не намерен предоставлять Донбассу особый статус, в самопровозглашенной «ДНР» расценили как «саботаж». Как передает replyua.net, об этом сообщила так называемый представитель «ДНР» на минских переговорах Наталья Никонорова.

«Прозвучавшие недавно высказывания дипломатов и представителей Украины наводят на мысль о том, что в Киеве либо произошла массовая амнезия по поводу того, в чем именно состоит суть, смысл и цель Минских соглашений, или же это явно читаемая попытка их подменить. Заявления украинской стороны о том, что она не намерена предоставлять особый статус Донбассу и закреплять его в конституции страны является прямым свидетельством намеренного саботажа мирного урегулирования, которое заключается как раз в решении политических вопросов, ставших собственно причиной конфликта», - заявила

Кроме того, соратница террористов добавила, что озвученные украинской стороной аргументы якобы вызывают сомнения в том, насколько точно и адекватно руководство Киева воспринимает представленный в Комплексе мер текст, в котором четко предусмотрена амнистия и недопущения преследования участников событий на Донбассе, предоставления особого статуса Донбассу и закрепления его в конституции.