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Жалобы запрещены: в "ДНР" внезапно приехали кураторы из России
Террористы на оккупированном Донбассе, которые называют себя "ополченцами", признались в том, что их курирование лежит на плечах россиян.
Более того, в подразделения террористов те наведываются с проверками.
Так, офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) опубликовал на своей странице в Facebook соответствующий скриншот. Информацию передает Диалог.UA.
Как говорится в сообщении, оккупанты должны говорить четко, не высказывать никаких жалоб на службу или о чем-то другом.
По мнению Штефана, это выступает в качестве очередного доказательства вторжения российской армии на Донбасс, которое Кремль пытается позиционировать как "гражданскую" войну в Украине.
Офицер ВСУ напомнил, что первый и второй армейские корпуса, которые создали террористы "ДНР" и "ЛНР", на самом деле являются классическими российскими подразделениями. Их сформировали по штатам и уставам Вооруженных сил Российской Федерации.
Ранее мы сообщали о том, что стало известно о тайном приказе командования для боевиков "ДНР".
Все наемники, которые проходят "службу" в группировках террористической "ДНР", в обязательном порядке и срочно должны получить российские паспорта.
Стоит сказать о том, что многие вояки недовольны принудительной паспортизацией. Примечательно, что им приходится платить за это из своих карманов, а какой-то видимой пользы от этих паспортов нет. Также Борис Филатов рассказал про угрозы от экс-главаря "ДНР". По словам мэра Днепра, Захарченко публично угрожал ему и пару раз его ждали совсем неприятные моменты от сепаров.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, оккупация, ДНР, ООС
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