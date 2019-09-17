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Боевики «ДНР» роют новые траншеи с использованием землеройной техники
17.09.2019 22:33
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области роют и обустраивают новые траншеи с использованием землеройных машин.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 16 сентября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«14 сентября Члены патруля Миссии зафиксировали 1 землеройную машину (неустановленного типа) на дороге примерно в 2,6 км к северу от Петровского.
15 сентября Наблюдатели видели новые траншеи протяженностью примерно 30 м к северо-западу и ориентировочно 50 м к юго-востоку по обе стороны дороги в поля примерно в 3 км к югу от н. п. Стыла (34 км к югу от Донецка)».
Теги: Россия, Донбасс, техника, ОБСЕ, ДНР, боевики, оккупанты, траншеи
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