Боевики «ДНР» роют новые траншеи с использованием землеройной техники

17.09.2019 22:33

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области роют и обустраивают новые траншеи с использованием землеройных машин.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 16 сентября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«14 сентября Члены патруля Миссии зафиксировали 1 землеройную машину (неустановленного типа) на дороге примерно в 2,6 км к северу от Петровского.

15 сентября Наблюдатели видели новые траншеи протяженностью примерно 30 м к северо-западу и ориентировочно 50 м к юго-востоку по обе стороны дороги в поля примерно в 3 км к югу от н. п. Стыла (34 км к югу от Донецка)».